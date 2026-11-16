Схемата ѝ е една и съща – тя спира предимно майки с деца или бременни жени, плаче убедително и твърди, че ѝ трябват пари за билет до София, за да се прибере при майка си

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Полицията в Бургас започна издирване на жена, след като десетки сигнали и видеозаписи в социалните мрежи породиха сериозни подозрения за системно използване на упоени малки деца за просия.

Жената е засичана многократно в бургаския комплекс "Възраждане" – в района на детски ясли, градини и училища. По думите на очевидци тя обикаляла с две различни деца, като и в двата случая децата били в състояние на дълбок и неестествен сън. Едното от тях е светлокосо момиченце на около година и половина, а другото – по-голямо момче на 4-5 години.

Схемата на непознатата е една и съща – тя спира предимно майки с деца или бременни жени, плаче убедително и твърди, че ѝ трябват пари за билет до София, за да се прибере при майка си. Жената изглеждала чиста, спретната и говорела изключително интелигентно, което първоначално печелело доверието на хората.

Притесненията на свидетелите обаче идват от пълната липса на реакция у децата. Една от жените, срещнали непознатата в градинката до Операта, разказа, че видяното я шокирало. "Детето беше буквално проснато върху лявото ѝ рамо – абсолютно неподвижно, без да помръдне. Аз самата имам три деца и много добре знам поведението им, докато спят. Според мен детето беше под въздействието на някакви опиати”, сподели притеснена майка в ефира на NOVA.

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Друга жена, която се опитала да погали момиченцето, потвърди, че детето не реагирало по никакъв начин при допир. Очевидци разказват още, че граждани са давали различни суми – от 2-3 до 20 евро, след което непознатата отново се появявала на същите места с идентичната история.

От правна гледна точка случаят може да бъде квалифициран по два тежки състава от Наказателния кодекс, обясни адвокат Ошавков. Първият е за системно използване на лице под надзор за просия, за което законът предвижда до 2 години лишаване от свобода. Вторият, далеч по-тежък състав, е за трафик на дете с цел просия.

"Ако се докаже трафик на непълнолетно лице с цел използване за просия, предвиденото наказание е от 3 до 10 години затвор и глоба от 5000 до 10 000 евро. Упояването на детето пък е изключително сериозно отежняващо вината обстоятелство”, категоричен е адвокат Ошавков.

ОДМВР – Бургас вече работи по установяване на самоличността на жената, на децата и на тяхната роднинска връзка. Органите на реда призовават гражданите, които забележат жената, да не дават пари, а незабавно да подадат сигнал на телефон 112.

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