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Граничен полицай от сектор "Специални тактически действия" задържа мъж, опитал да открадне колата, в която в този момент се е намирало малкото му дете, съобщиха от "Гранична полиция" - Бургас.

На 25 ноември униформеният спира колата си до банкомат в Поморие. На задната седалка на превозното средство в столче е малкия му син на годинка и 10 месеца. Докато тегли пари, в автомобила се качва мъж и опитва да го подкара заедно с детето. Граничният полицай реагира мигновено и издърпва крадеца от колата. Той обаче показва агресия, оказва съпротива и отказва да спре. Служителят извиква, че е полицай и с цел да го респектира, изважда служебното си оръжие, без да го зарежда и използва. Тогава вече нападателят се подчинява на разпореждането.

Служителят на РДГП-Бургас задържа 20-годишния мъж и го предава на патрул на РУ-Поморие. Установено е, че той има криминалистически регистрации. Крадецът е задържан за 24 часа, добавят от полицията.

"Спрях непосредствено пред банкомата, на 2 метра. Синът ми остана на задната седалка в детското столче. Докато теглих пари от банкомата, се обръщах, поглеждах го. В един момент забелязах, че млад мъж се качва на шофьорската седалка на колата и затваря след себе си вратата", разказа пред Нова тв Александър Янчев. "Отворих вратата на колата. С издърпването си го повалих на земята. Казах му, че съм полицай, но той не спираше да се съпротивлява и да агресира. Последва схватка няколко секунди на земята, при което той успя да ме избута. Ставайки, вдигна ръце за бой и тръгна срещу мен. Не можех да допусна по някакъв начин да се качи в колата, което наложи да извадя служебното си оръжие, за да го респектирам. Извадих си оръжието, без да го зареждам, като на висок тон отново му казах: "Полиция, лягай на земята", обясни още младшият полицейски експерт.

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След като обезвредил мъжа, граничният полицай позвънил за помощ от полицията. Свидетели на схватката станали десетки посетители. Голяма част от тях позвънили на спешния телефон 112.

Снимка: ГП

Работата по случая продължава.

"Граничният полицай е реагирал светкавично, законосъобразно, предотвратявайки престъпление и запазвайки живота и здравето на детето си", пишат от ГД "Гранична полиция".

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