С 27 години юридически стаж, от които 14 години като съдия в Наказателно отделение на Окръжен съд - Бургас, съдия Стойков бе отдал живота си на съдебната система. Работил е и като следовател и заместник-директор на Окръжната следствена служба - гр. Бургас.
През 2020 г. Съдийската колегия на ВСС отличи съдия Стойков с "Личен почетен знак: първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Съдиите и служителите на Окръжен съд - Бургасизразяват искрени съболезнования и се присъединяват към скръбта на семейството му.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
"Съдия Стойков ще бъде запомнен като човек с голямо сърце, професионалист в работата си, добър и всеотдаен колега. Поклон пред паметта му!", написаха те.
НАЙ
Вижте видео от първите секунди от трагедията на магистрала "Тракия"
Баща и две деца оцеляха по чудо след удар в спрял на АМ "Струма" камион без светлини (снимки)
"Маркет линкс": "Прогресивна България"с 33,3% подкрепа, ако изборите бяха днес
Николай Младенов се срещна със Сергей Лавров в Москва
12-годишна роди в Монтана, живеела с мъжа си от 3 години
"Беше грешка". Мерц заяви, че Украйна е трябвало да бъде приета в НАТО през 2008 г.
Русия обвини Естония в действия, които могат да доведат до открита война
12-годишна роди в Монтана, живеела с мъжа си от 3 години
"Най-лошият сценарий": Политически реакции след предупреждението на ЕК
Борисов поиска оставките на хората на ГЕРБ в ОИК-Варна, гласували за махането на Коцев