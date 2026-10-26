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Почина Бисерка Граматикова - музикален педагог, музиколог, краевед и критик, съобщиха от Община Бургас.

Граматикова е дългогодишен преподавател в Националното училище за музикално и сценично изкуство (НУМСИ) "Проф. Панчо Владигеров" в Бургас. Работата ѝ е свързана с музикалното образование, изследването на музикалната история на града и съхраняването на местното културно наследство.

През 2023 г. тя беше удостоена с плакет на Община Бургас за принос в развитието на културата и служба на обществото. Граматикова е носител и на отличието "Кристално огърлие" на Съюза на българските музикални и танцови дейци. БТА припомня, че тогава тя предложи да се преразгледа и идеята на бургаския цигулар Игнат Нанков празникът на Св. Николай да се чества не само на зимната дата - 6 декември, но и на лятната - 9 май. Година по-късно тази идея бе реализирана за първи път от Община Бургас.

През 2026 г., по повод 80-годишнината от рождението на Бисерка Граматикова, Община Бургас организира събитие под надслов "Бургаски музикални будители". В програмата бяха включени кръгла маса, представяне на библиографията на Граматикова и концерт на ансамбъл "Арс музика" с участието на млади изпълнители от НУМСИ - Бургас. В събитието участваха нейни възпитаници, музиковеди и преподаватели.

"Бургас губи достоен пазител на музикалните традиции, всеотдаен преподавател и човек, чийто живот беше посветен на знанието, изкуството и младите таланти. Бисерка Граматикова оставя следа не само в културната история на нашия град, но и в сърцата на поколения свои ученици. Нейното дело ще продължи да живее чрез хората, които е вдъхновила", заяви кметът на Бургас Димитър Николов, цитиран в съобщението.

От Община Бургас изразяват съболезнования към семейството, близките, колегите и учениците на Бисерка Граматикова. Опелото ще бъде на 27 октомври в храм "Св. Богородица" в Бургас, допълват от пресцентъра.

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