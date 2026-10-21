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При засилени мерки за сигурност, на пристанище "Запад" в Бургас започна огледа на поразения от дронове моторен кораб "Челси 3" (Chelsea 3), в който участват разследващи от партньорски служби със специализирана техника. Районът е отцепен от екипи на Гранична полиция, предаде БНР.

Черно море под прицел

Това е първи оглед на чужди служби у нас по плавателния съд. Те пристигнаха със високотехнологична апаратура установяване на химически анализ и типа взривно вещество.

Разследването у нас за търговския кораб, който е с три пробойни по корпуса, се води под надзора на Военно-окръжната прокуратура в София. При предишните огледи са иззети обгорели проводници, фрагменти от стъклопакети и проби от местата на трите пробойни по корпуса. Назначена е взривотехническа експертиза, която трябва да установи вида на използваното взривно вещество. Разследващите ще търсят и серийни номера или други обозначения по откритите отломки, които биха могли да помогнат за идентифицирането на дроновете.

Към момента няма окончателно заключение за произхода на използваните дронове и кой стои зад атаката.

"Челси 3" беше атакуван на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Всички 15 членове на екипажа бяха спасени, а тежко повреденият плавателен съд остана без управление и започна да дрейфува в Черно море.

След сложна спасителна операция корабът беше изтеглен до пристанище Бургас-Запад на 17 октомври. По корпуса му са установени три сериозни пробойни, като една от тях е засегнала машинното отделение. По време на буксировката съществуваше риск плавателният съд да се пречупи заради конструктивните поражения. Разходите за спасителната операция се оценяват на между 100 000 и 200 000 евро, като се предвижда сумата да бъде потърсена от корабособственика.

Радев: Изследваме кораба "Челси 3" в бургаското пристанище за останки от дронове
Виж още Радев: Изследваме кораба "Челси 3" в бургаското пристанище за останки от дронове

След приключване на огледите ще започнат преговори с украинския собственик на "Челси 3" за преместването на кораба в корабостроителен или кораборемонтен завод в Бургас.

 
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