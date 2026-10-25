Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол
Две от машините за гласуване не сработиха в областта и гласуването премина на хартиени бюлетини
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Председател на секционна избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е отстранен след сигнал, че се е явил в нетрезво състояние. Решението е взето от Районната избирателна комисия в Бургас след извършена проверка.
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Според постъпилия по телефона сигнал председателят е бил под въздействието на алкохол още при транспортирането на членовете на комисията към избирателната секция.
При последвалата проверка от РИК - Бургас установили, че мъжът се държи относително неадекватно и проявява пълна незаинтересованост към изборния процес. Констатирано е също, че е внесъл алкохол в помещението на секцията.
При разговор с него проверяващите забелязали, че макар да отговаря на зададените въпроси, говорът му е характерно завален. В резултат Районната избирателна комисия е взела решение да освободи председателя и да обезсили издаденото му удостоверение. На негово място е назначен нов председател, като е направена промяна и на заместник-председателския пост.
Две машини за гласуване не са сработили в Бургаска област, поради което в съответните секции е преминато към гласуване с хартиени бюлетини. При едната машина проблемът е с принтера, а при другата - с четеца, съобщи още председателят на Районната избирателна комисия - Бургас Георги Михов.
Налични са 60 тактилни шаблона в секции, за да могат незрящите избиратели да гласуват самостоятелно.
Право на глас в Бургаска област имат около 365 000 избиратели. Машинно гласуване има в 605 секции, общият брой на устройствата е 653. В 48 секции са поставени по две машини, за да бъде улеснено гласуването.
Близо 600 са членовете на секционните избирателни комисии във Втори избирателен район - Бургас.
Всички избирателни секции в страната са започнали работа и към момента няма информация за неотворени секции, съобщи по-рано говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова на първия брифинг на комисията в изборния ден. По думите ѝ са регистрирани единични случаи на неявили се членове на секционни избирателни комисии в няколко области, сред които Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Русе, Смолян, София област, Стара Загора, Хасково и Шумен. Част от отсъствията са по здравословни причини, а необходимите промени в съставите на комисиите са направени. Само в три секции в страната - в областите Ямбол, Хасково и Русе, се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. При възникване на технически проблеми с машините съдействие ще оказва специализираният център за поддръжка, осигурен от "Сиела Норма".
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Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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