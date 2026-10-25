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Председател на секционна избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е отстранен след сигнал, че се е явил в нетрезво състояние. Решението е взето от Районната избирателна комисия в Бургас след извършена проверка.

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Според постъпилия по телефона сигнал председателят е бил под въздействието на алкохол още при транспортирането на членовете на комисията към избирателната секция.

При последвалата проверка от РИК - Бургас установили, че мъжът се държи относително неадекватно и проявява пълна незаинтересованост към изборния процес. Констатирано е също, че е внесъл алкохол в помещението на секцията.

При разговор с него проверяващите забелязали, че макар да отговаря на зададените въпроси, говорът му е характерно завален. В резултат Районната избирателна комисия е взела решение да освободи председателя и да обезсили издаденото му удостоверение. На негово място е назначен нов председател, като е направена промяна и на заместник-председателския пост.

Две машини за гласуване не са сработили в Бургаска област, поради което в съответните секции е преминато към гласуване с хартиени бюлетини. При едната машина проблемът е с принтера, а при другата - с четеца, съобщи още председателят на Районната избирателна комисия - Бургас Георги Михов.

Председателят на Районната избирателна комисия - Бургас Георги Михов
Председателят на Районната избирателна комисия - Бургас Георги Михов Снимка: БТА

Налични са 60 тактилни шаблона в секции, за да могат незрящите избиратели да гласуват самостоятелно.

Право на глас в Бургаска област имат около 365 000 избиратели. Машинно гласуване има в 605 секции, общият брой на устройствата е 653. В 48 секции са поставени по две машини, за да бъде улеснено гласуването.

Близо 600 са членовете на секционните избирателни комисии във Втори избирателен район - Бургас.

Всички избирателни секции в страната са започнали работа и към момента няма информация за неотворени секции, съобщи по-рано говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова на първия брифинг на комисията в изборния ден.  По думите ѝ са регистрирани единични случаи на неявили се членове на секционни избирателни комисии в няколко области, сред които Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Русе, Смолян, София област, Стара Загора, Хасково и Шумен. Част от отсъствията са по здравословни причини, а необходимите промени в съставите на комисиите са направени.  Само в три секции в страната - в областите Ямбол, Хасково и Русе, се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. При възникване на технически проблеми с машините съдействие ще оказва специализираният център за поддръжка, осигурен от "Сиела Норма".

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