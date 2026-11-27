Браунитата били съхранявани в хладилник в обекта от 18-годишен младеж, който работел там

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Девет кексчета "брауни" с наркотично вещество откриха полицаи при проверка във фризьорски салон в Царево.

Браунитата били съхранявани в хладилник в обекта от 18-годишен младеж, който работел там, съобщи БНТ. Лабораторно изследване е потвърдило наличието на тетрахидроканабинол (THC) - основното психоактивно вещество в канабиса. Предстои да бъде установено точното му количество в кексчетата.

Работата по случая продължава.

На 23 ноември около 700 грама марихуана бяха открити във фризер в имот край Царево. Марихуаната била разпределена в найлонови пликове, припомня БТА.

През юли 2024 г. в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" в Плевен бяха приети шест деца, след като са консумирали бисквити с канабис. Те са на възраст от 4 до 14 години, съобщиха тогава от лечебното заведение. "Приети са с тежко общо състояние и количествени и качествени нарушения в съзнанието. Предприето е реанимационно, детоксично и специфично лечение. В момента те са със стабилни жизнени показатели, но сънливи", коментира след инцидента пиарката на болницата.

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Началникът на Клиниката по токсикология доц. д-р Евгения Бързашка коментира, че "лекарите токсиколози са загрижени за последните случаи на отравяне с бисквити, съдържащи канабис, които са били предложени на деца от непознати". "Това е сериозен проблем, който изисква нашето внимание и действия. Като родители и възрастни е изключително важно да бъдем бдителни и да гарантираме безопасността на децата. Винаги трябва да наблюдаваме какво ядат и с кого общуват. В този случай трябва да подчертаем важността на избягването на всякакви хранителни продукти, предлагани от непознати", допълни доц. д-р Бързашка.

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