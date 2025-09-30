Още по темата

Хартиеният билет за градски транспорт в Бургас поскъпва от догодина. От 1 януари, когато вече ще се разплащаме в евро, той ще струва 80 евроцента, реши Общинският съвет с 42 гласа "за".

Новата цена представлява увеличение от около шест стотинки в сравнение с настоящата тарифа.

Решението се отнася само до билети, които пътниците си купуват в самите превозни средства.

Сред основните мотиви за корекцията са нарастващите разходи по поддръжката на остаряващия автопарк, повишените цени на горивата и електроенергията, както и значителният ръст на минималната работна заплата от последната актуализация на цените през 2017 г. досега.

Допълнителен финансов натиск върху системата се очаква и във връзка с внедряването на нова система за безконтактно плащане с банкови карти, която ще изисква съществени инвестиции в оборудване и технологии, предава БТА.

От 2017 г. досега билетът е струвал 1,50 лв., а това е първото предлагано увеличение от осем години насам.

За същия период инфлацията по данни на Националния статистически институт надхвърля 50%, е допълнено в мотивите на искането.

Билетът в Бургас ще бъде по-скъп с 30 евроцента от планираното увеличение за пътниците във Варна. 

