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Останки от корабен контейнер са открити на един от плажовете в района на Приморско. Екипи на общината са предприели незабавни действия по изтеглянето и премахването им от плажната ивица, съобщи кметът Иван Гайков.

Черно море под прицел

Тази сутрин служители на общинската администрация са били мобилизирани, за да разчистят брега от изхвърлените от морето отпадъци.

Към момента не са установени следи от други замърсявания в района, посочи още кметът.

Находката се намира на Северния плаж в Приморско. Става дума за голяма метална конструкция, която може да представлява част от корабно оборудване, товарна платформа или врата на контейнер.

По конструкцията се виждат елементи, наподобяващи заваръчни съединения. Точният ѝ произход все още не е установен.

Кметът Иван Гайков обясни пред БНТ, че металният обект се е вкопал дълбоко в пясъка, което затруднява изваждането му.

Случаят е поредният от началото на ноември, при който по Южното Черноморие се появяват корабни контейнери и други големи предмети, носени от морските течения.

На 2 ноември контейнер беше открит до скалите между плаж Арапя и къмпинг "Оазис", в района на Царево. По-късно същия ден в морето край Ахтопол беше забелязана и цистерна, за която властите съобщиха, че вероятно е празна.

На 3 ноември друг корабен контейнер изплува в морето край Синеморец. 

По-рано днес бе открит и ирански дрон на плажа до полигона в Шабла.

Поредицата от подобни находки идва след инцидента с контейнеровоза CONTSHIP JET, който беше атакуван с три морски дрона край нос Калиакра на 28 октомври и впоследствие потъна. Предполага се, че част от забелязаните в морето контейнери може да са от неговия товар, но това подлежи на установяване.

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