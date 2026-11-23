Около 700 грама марихуана са открити във фризер в имот край Царево
Задържан е 42-годишен софиянец, който живеел в имота
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Около 700 грама марихуана са открити и иззети от имот в местността "Лозята" край Царево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Наркотичното вещество е намерено днес при проверка на имота, ползван от 42-годишен мъж от София. Марихуаната е била съхранявана във фризер в найлонови пликове.
Софиянецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. Два сака и чувал с марихуана бяха открити през март в избено помещение в жилищен блок в бургаския комплекс "Славейков".
През същия месец полицаи откриха около 15 кг марихуана в апартамент в жилищен комплекс "Меден рудник". Наркотичното вещество е било съхранявано в пластмасови бидони.