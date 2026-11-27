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призовава жителите и гостите на общината да избягват вълноломите, откритите кейове и скалистите участъци по крайбрежието заради очакваните силен вятър и високи морски вълни в периода от 28 до 30 ноември, съобщиха от общинската администрация. Община Царево
Предупреждението се основава на прогнозните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
В събота, 28 ноември, се очаква влошаване на времето с периоди на интензивен дъжд и усилване на североизточния вятър. Най-неблагоприятни ще бъдат условията от събота вечерта до неделя сутринта.
Според НИМХ в ранните сутрешни часове на 29 ноември височината на вълните може да достигне около 3,7 метра край Царево, 4 метра край Ахтопол и 4,3 метра край Синеморец.
В неделя
през целия ден, а в понеделник, 30 ноември, времето ще бъде студено и ветровито. Във вътрешността на Странджа са възможни превалявания от мокър сняг. морето ще остане бурно
Денят в няколко минути
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От Община Царево призовават хората да не приближават опасните участъци по брега и да се съобразяват с метеорологичната обстановка.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.