Най-неблагоприятни ще бъдат условията от събота вечерта до неделя сутринта

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Община Царево призовава жителите и гостите на общината да избягват вълноломите, откритите кейове и скалистите участъци по крайбрежието заради очакваните силен вятър и високи морски вълни в периода от 28 до 30 ноември, съобщиха от общинската администрация.

Предупреждението се основава на прогнозните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В събота, 28 ноември, се очаква влошаване на времето с периоди на интензивен дъжд и усилване на североизточния вятър. Най-неблагоприятни ще бъдат условията от събота вечерта до неделя сутринта.

Според НИМХ в ранните сутрешни часове на 29 ноември височината на вълните може да достигне около 3,7 метра край Царево, 4 метра край Ахтопол и 4,3 метра край Синеморец.

В неделя морето ще остане бурно през целия ден, а в понеделник, 30 ноември, времето ще бъде студено и ветровито. Във вътрешността на Странджа са възможни превалявания от мокър сняг.

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От Община Царево призовават хората да не приближават опасните участъци по брега и да се съобразяват с метеорологичната обстановка.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.