Няма информация за опасен товар в контейнерите по Южното Черноморие
Обектите остават под непрекъснато наблюдение на аварийните екипи в очакване на по-благоприятна метеорологичната обстановка
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Няма информация за опасен товар в двата контейнера и цистерната, открити във водите и по крайбрежието на Южното Черноморие, увериха от областната управа в Бургас.
Черно море под прицел
Откритият контейнер между плажа Арапя и къмпинг "Оазис", цистерната, която морското течение изхвърли в местността Каменните кораби и вторият контейнер, забелязан в близост до местността Бутамята край Синеморец, остават под непрекъснато наблюдение на аварийните екипи.
Областният управител Дико Диков поддържа постоянна връзка с екипите на място във връзка с наблюдението на обектите и предприемането на допълнителни мерки при необходимост.
Всички последващи технически операции по изтеглянето на съоръженията са планирани детайлно, като се изчаква благоприятна метеорологичната обстановка и успокоение на морското вълнение. Институциите работят в пълен синхрон, районът е под денонощен контрол и няма място за притеснение сред гражданите. Липсва информация за опасен товар, заяви областният управител.
Към момента няма установени данни за изтичане на опасни или замърсяващи вещества.
По първоначални данни има основания да се предполага че морските контейнери и цистерната са част от товара на атакувания кораб Contship Jet, но това предстои да бъде изяснено, посочиха от областната администрация.