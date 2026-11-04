Обектите остават под непрекъснато наблюдение на аварийните екипи в очакване на по-благоприятна метеорологичната обстановка

184 Снимка: Областна администрация – Бургас

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Няма информация за опасен товар в двата контейнера и цистерната, открити във водите и по крайбрежието на Южното Черноморие, увериха от областната управа в Бургас.

Откритият контейнер между плажа Арапя и къмпинг "Оазис", цистерната, която морското течение изхвърли в местността Каменните кораби и вторият контейнер, забелязан в близост до местността Бутамята край Синеморец, остават под непрекъснато наблюдение на аварийните екипи.

Областният управител Дико Диков поддържа постоянна връзка с екипите на място във връзка с наблюдението на обектите и предприемането на допълнителни мерки при необходимост.

Всички последващи технически операции по изтеглянето на съоръженията са планирани детайлно, като се изчаква благоприятна метеорологичната обстановка и успокоение на морското вълнение. Институциите работят в пълен синхрон, районът е под денонощен контрол и няма място за притеснение сред гражданите. Липсва информация за опасен товар, заяви областният управител.

Към момента няма установени данни за изтичане на опасни или замърсяващи вещества.

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По първоначални данни има основания да се предполага че морските контейнери и цистерната са част от товара на атакувания кораб Contship Jet, но това предстои да бъде изяснено, посочиха от областната администрация.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.