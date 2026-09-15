"Днес е специален ден, защото откриваме и новото училище в Крайморие. Няма нищо по-прекрасно от това да градиш, да знаеш и да можеш", каза кметът на Бургас Димитър Николов

32 Снимка: БТА

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Над 25 000 ученици от първи до 12-и клас започнаха новата учебна 2026/2027 година в училищата на територията на община Бургас. Първокласниците са 1947, съобщиха от общинската администрация, предава БТА.

Новата учебна година в общината започва с нови учебни бази, разширени възможности за прием и обновена материална база в училища и детски градини.

Сред новите обекти е учебната сграда към Основно училище "Александър Георгиев-Коджакафалията" в квартал "Крайморие". В нея са обособени осем класни стаи, специализирани кабинети, STEM център, физкултурен салон, плувен басейн, медицински и логопедичен кабинет, както и пространства за дейности на открито.

"Днес е специален ден, защото откриваме и новото училище в Крайморие. Няма нищо по-прекрасно от това да градиш, да знаеш и да можеш", каза кметът на Бургас Димитър Николов при откриването на базата.

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Нов учебен корпус е изграден и към ОУ "Васил Априлов" . Той разполага с четири класни стаи със 104 учебни места и лекционна зала със 116 места. Предвидени са също зони за чуждоезиково обучение, култура и изкуство, извънкласни дейности и занимания по интереси. С въвеждането на новия корпус училището започва обучение в едносменен режим.

"Днешният първи учебен ден в ОУ "Васил Априлов" е по-различен, защото е свързан и с въвеждането на новия учебен корпус и стартирането на учебната година в едносменен режим – нещо, което отдавна желаехме вече е факт", каза Николов.

Нова база започва да използва и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, където е изграден Център за високи постижения "Компютърни науки". В него учениците ще се обучават в направления като програмиране, роботика и изкуствен интелект и ще използват лабораторна и сървърна инфраструктура. Ремонтни дейности са извършени и в Спортно училище "Юрий Гагарин". Обновени са фасадата и външните мазилки, подменена е дограмата, ремонтирани са ВиК и електрическите инсталации и е модернизирано осветлението. Ремонтирани са и класни стаи и помещения в ученическото общежитие. Разширена е и детската образователна инфраструктура. В ДГ "Ален мак" в квартал "Сарафово" е изграден нов корпус с две градински групи и общо 50 места за деца от три до седем години.

Нова яслена група е разкрита в ДГ "Чайка", а към ОУ "Любен Каравелов" е открита допълнителна паралелка. В квартал "Победа" вече функционира филиал на ДГ "Надежда" с две групи за общо 50 деца на три и четири години. В ОУ "Иван Вазов" в квартал "Банево" се реализира проектът RE-SKIN, който включва мерки за енергийна ефективност. Сред тях са фотоволтаично-термичен покрив, екологична изолация, термопомпена система, система за интелигентно управление на енергията, батерии за съхранение на произведената енергия и зарядно устройство за електромобили.

По данни на Община Бургас всички 52 училища на територията на общината посрещат новата учебна година с изградени STEM центрове и кабинети. Предстои разширяване на ДГ "Пролетна дъга" в село Маринка. Общината вече разполага и с терен за изграждането на детска градина в квартал "Ветрен".

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