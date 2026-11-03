Изплувалият товар е сред скалите в местността "Корабите“, а другият се носи по повърхността на морето на по-малко от километър от брега

559 Снимка: БТА

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Още два корабни контейнера се появиха край Синеморец. Предполага се, че бурното море продължава да изхвърля съоръжения от потъналия контейнеровоз "Contship Jet".

Вторият контейнер, тип цистерна, е изхвърлен от морето около 23:00 ч. снощи в местността "Корабите" в северната част на Синеморец. Първоначално е бил подаден сигнал за обект край плаж "Силистар", но впоследствие е установено, че се намира сред скалите край Синеморец.

Районът е незабавно обезопасен и се охранява от служители на "Гранична полиция". По информация на областния управител на Бургас Дико Диков контейнерът цистерна е видимо празен и няма опасност от замърсяване на околната среда или изтичане на опасни вещества.

Той е застопорен между скалите и засега не може да бъде изтеглен заради лошите метеорологични условия.

"В момента, при тези условия, нищо не можем да направим. Ще чакаме да се успокои морето. Дори водолази да влязат, има опасност за здравето и живота им", заяви Диков пред БТА.

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Наблюдението на района ще продължи през следващите два-три дни. След като морето се успокои, цистерната ще бъде изтеглена с малък плавателен съд.

Междувременно още един корабен контейнер се приближава към брега край Синеморец. Той се носи свободно по повърхността на морето и вече е на по-малко от километър от сушата. Засега не е известно какво съдържа. Предстои по номера му да бъде установена информация за товара, предаде Дарик.

Първият контейнер беше открит вчера през деня между къмпингите "Арапя" и "Оазис", в района на Лозенец. Той е заседнал в скалите и заради силното вълнение и трудния достъп изваждането му засега е невъзможно. Създадена е организация със съдействието на Военноморските сили и армията. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Военната прокуратура.,

Според наличните документи контейнерът край Царево е превозвал коледна украса, но действителното му съдържание все още трябва да бъде установено. Военноморските сили вече са направили оглед на мястото, но плитчините и неблагоприятните условия създават риск дори за военен влекач. Обсъждат се варианти за преместването му до безопасно пристанище.

Предполага се, че контейнерите са част от товара на контейнеровоза "Contship Jet", който потъна в Черно море в края на октомври, след като беше поразен от морски дронове край Шабла.

Според данните за плавателния съд той е превозвал общо 421 контейнера по маршрута от Хайфа, Израел, към румънското пристанище Констанца.

По информация на Министерството на околната среда и водите сред декларирания товар е имало литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия, пластмаси, хранителни стоки, строителни материали и техника.

Заради това компетентните институции следят движението на контейнерите и състоянието на морската среда.

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