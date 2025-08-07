Заведение, което работи без категоризация, констатираха контролните органи при масова проверка в Созопол.

Започнаха масови проверки с глоби до 3000 лв. за паркиране върху дюни (снимки)
Виж още Започнаха масови проверки с глоби до 3000 лв. за паркиране върху дюни (снимки)

Представители на пет институции - на Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите, Икономическа полиция, Регионалната здравна инспекция, Националната агенция за приходите и Община Созопол участват в съвместна акция за контрол на качеството на предлаганите туристически услуги.

Пицария на главната улица в Стария град на Созопол работи в нарушение с изтекла преди 4 години категоризация, констатираха проверяващите. Оказа се, че собственикът Николай Желев работи по собствени правила и отказва да я поднови, предаде БНР.

"Можете ли да снимате това на вратата. Защо Община Созопол е частна фирма, с която аз нямам сключен договор, да изисква категоризация от мен. Най-различни глоби са ми налагани. С какво нещо ми помага това евентуално във връзка с моята дейност, аз правя пици", коментира Желев.

Предстои санкция за пицарията, заяви Иван Виделов, директор на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност" към Министерството на туризма. Той посочи, че проверките на институциите продължават на терен.

"Съставени са му множество актове на въпросното заведение и сега предстои да бъде запечатано и да не може да извършва своята дейност. Проверяваме абсолютно целия град относно туристическия продукт, който предлага. Изключително сме доволни, чисто е, касови бележки се представят. До момента даже не сме констатирали наличие на фалшиви стоки. Ще продължим проверката през целия ден. Явно нашите усилия дават някакъв резултат. При всяка следваща съвместна проверка, нарушенията намаляват и виждаме едно по-красиво и приятно място", каза Виделов.

Иван Виделов от Министерство на туризма на проверка в Созопол

Иван Виделов от Министерство на туризма на проверка в Созопол

Снимка: БТА

Той добави, че най-честите нарушения, които се установяват по време на проверките, са свързани с неиздаване на касов бон, наличие на фалшиви стоки и етикети без информация на български език.

Експертът уточни, че институциите са работили съвместно и в предишни години, но не в такъв мащаб:

"Работили сме с една до две институции на терен. В Созопол в момента те са пет. Действително трудно е да се координират пет институции, за да работят в синхрон, но явно ни се получава. Поне по резултатите, които виждаме".

Четири подобни мащабни проверки на 5 институции са извършени до момента по Черноморието, като усилията в тази посока ще продължат до края на лятото.

МОСВ днес тръгна на проверки за незаконно паркиране по плажовете на Северното Черноморие. Масираната акция по плажната ивица на север е по разпореждане на екоминистъра Манол Генов.

 

