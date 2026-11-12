Върховният касационен съд приключи производството по претенциите на "Гарант турист", а собственикът на терена очаква той да бъде освободен.

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Върховният касационен съд (ВКС) сложи край на съдебното производство по претенциите на "Гарант турист - С. И В." ЕООД за имот на "Слънчев бряг" АД, използван като платен паркинг към хотел "Котва" в курортния комплекс. Това съобщиха от акционерното дружество, като уточниха, че след окончателното приключване на съдебния спор очакват имотът да бъде освободен и поставената без съгласието на собственика ограда да бъде премахната, предаде БТА.

Казусът стана публичен през май 2025 година, когато акционерното дружество предприе действия за възстановяване на владението върху терена в източната част на курорта "Слънчев бряг". Имотът е с площ около 2000 кв. метра и е бил използван в продължение на години като паркинг към хотел "Котва". От "Слънчев бряг" АД съобщават, че преди предприемането на действията са извършени геодезическо заснемане и проверка на собствеността, а през януари 2025 година е изпратено и уведомление за доброволно освобождаване на терена. През май същата година, със съдействието на органите на реда, дружеството възстанови фактическото си владение върху имота.

Междувременно акционерното дружество организира публична процедура за отдаването му под наем. От ръководството посочват, че избраният наемател не е успял да използва терена по предназначение, което е довело до прекратяване на договора и финансови загуби за дружеството. По информация на "Слънчев бряг" АД по отделни съдебни производства са присъдени и обезщетения срещу същото търговско дружество за ползване на имоти без правно основание. Става дума за над 20 000 евро за терена до хотел "Котва" и над 45 000 евро за друг имот, използван в периода 2020-2024 година.

На 21 май 2025 година, когато акционерното дружество влезе във фактическо владение на имота собственикът на хотела Венелин Ташев заяви пред БТА, че не е извършвал неправомерни действия и че е заплатил 72 000 лева по предварителен договор за имота на стойност 360 000 лева. Той посочи, че е разполагал с документи за извършеното плащане и че е отправял искания да заплати остатъка от сумата, но му е било отказвано. Още тогава Ташев оспори действията на акционерното дружество и заяви, че спорът трябва да бъде решен от съда.

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На 13 март тази година Апелативният съд в Бургас потвърди решението на първата инстанция за отхвърляне на иска за обявяване на предварителния договор за окончателен. Тогава от "Слънчев бряг" АД посочиха, че според съдебните мотиви договорът не е създавал задължение за сключване на окончателна сделка.

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