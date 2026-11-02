Проверява се възможна връзка с потъналия контейнеровоз Contship Jet, но засега няма потвърждение

834 Снимка: БНТ

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Корабен контейнер е изплувал в района на плаж край Царево. Към момента няма потвърдена информация за произхода му, съдържанието му и дали представлява опасност за хората и околната среда, съобщи БНТ.

Контейнер е забелязан в морето край плаж Арапя, каза кметът на община Царево Марин Киров пред БТА. Сигналът е постъпил при него преди около 10:00 часа. Всички компетентни институции са уведомени и действията им са координирани, посочи Киров. Вижда се от брега в района на ваканционен комплекс от къщи между "Арапя" и "Оазис", обясни кметът.

На място е изпратена "Гранична полиция". Басейнова дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите ще извършат проверка за евентуален разлив. За случая е информирана и Областната администрация. Абсолютно всички са координирани, подчерта кметът на Царево.

Случаят идва ден след като четири свободно плаващи контейнера бяха забелязани източно от Бургаския залив. Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" разпространи предупреждение до мореплавателите за потенциална опасност за корабоплаването. Плавателните съдове бяха призовани да преминават през района с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от дрейфуващите обекти.

Все още не е установено дали контейнерът, достигнал брега край Царево, е един от четирите, забелязани предишния ден в морето.

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Една от възможните версии е контейнерите да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз "Contship Jet". Плавателният съд, който плаваше под либерийски флаг, потъна на 28 октомври, след като беше поразен от три морски безпилотни дрона край нос Калиакра. Според информация от институциите част от товарите на кораба включват битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и течности, както и други опасни вещества.

Към момента няма потвърждение, че изплувалият край Царево контейнер е именно от "Contship Jet", като предстои извършването на проверки за установяване на съдържанието му.

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