Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Корабен контейнер е изплувал в района на плаж край Царево. Към момента няма потвърдена информация за произхода му, съдържанието му и дали представлява опасност за хората и околната среда, съобщи БНТ.

Черно море под прицел

Контейнер е забелязан в морето край плаж Арапя, каза кметът на община Царево Марин Киров пред БТА. Сигналът е постъпил при него преди около 10:00 часа. Всички компетентни институции са уведомени и действията им са координирани, посочи Киров.  Вижда се от брега в района на ваканционен комплекс от къщи между "Арапя" и "Оазис", обясни кметът. 

На място е изпратена "Гранична полиция". Басейнова дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите ще извършат проверка за евентуален разлив. За случая е информирана и Областната администрация.  Абсолютно всички са координирани, подчерта кметът на Царево.

Случаят идва ден след като четири свободно плаващи контейнера бяха забелязани източно от Бургаския залив. Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" разпространи предупреждение до мореплавателите за потенциална опасност за корабоплаването. Плавателните съдове бяха призовани да преминават през района с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от дрейфуващите обекти.

Все още не е установено дали контейнерът, достигнал брега край Царево, е един от четирите, забелязани предишния ден в морето.

Една от възможните версии е контейнерите да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз "Contship Jet". Плавателният съд, който плаваше под либерийски флаг, потъна на 28 октомври, след като беше поразен от три морски безпилотни дрона край нос Калиакра.  Според информация от институциите част от товарите на кораба включват битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и течности, както и други опасни вещества.

Към момента няма потвърждение, че изплувалият край Царево контейнер е именно от "Contship Jet", като предстои извършването на проверки за установяване на съдържанието му. 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки) Лайф
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки)
25424
Италия е влюбена в "златното момче" - първи шампион след 73 години чакане Корнер
Италия е влюбена в "златното момче" - първи шампион след 73 години чакане
9259
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища Бизнес
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища
10561
Ядрена тревога в Киев: Кибератака удари официалното приложение за предупреждение в Украйна IT
Ядрена тревога в Киев: Кибератака удари официалното приложение за предупреждение в Украйна
5831
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия Impressio
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия
14607
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят Trip
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят
5707
Забравете за мусаката: Картофените гнезда с кайма и кашкавал са новият хит на вечерята Вкусотии
Забравете за мусаката: Картофените гнезда с кайма и кашкавал са новият хит на вечерята
6762
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026 Zodiac
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026
917
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11 Времето
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11
8781