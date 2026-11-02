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Корабeн контейнер е изплувал в района на Царево, като по първоначална информация той съдържа коледна украса, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. За случая са уведомени Военната прокуратура и всички компетентни институции.

Черно море под прицел

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В съобщението се посочва, че главна дирекция "Гранична полиция" е предприела действия за охрана и обезопасяване на района около контейнера. Компетентните органи са в постоянна координация и следят развитието на ситуацията, като се предприемат необходимите действия за гарантиране на безопасността и установяване на произхода и състоянието на двата обекта.

Очаква се в района да пристигне екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас, Басейнова дирекция "Черноморски район" и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Те ще вземат проби от морските води, а резултатите от анализите ще бъдат публично оповестени, допълват от пресцентъра.

Според местни медии в контейнера има изкуствени коледни елхи. Окончателното му съдържание и произход предстои да бъдат установени.

Снимка: БТА

По-рано кметът на община Царево Марин Киров съобщи за забелязан контейнер в морето край плаж Арапя.  Сигналът е постъпил при него около 10:00 часа. Всички компетентни институции са уведомени и действията им са координирани, посочи Киров.

Снимка: БТА

Случаят идва ден след като морските власти предупредиха за четири свободно плаващи контейнера, забелязани източно от Бургаския залив. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" разпространи навигационно предупреждение, тъй като подобни обекти представляват опасност за преминаващите плавателни съдове. Все още не е установено дали контейнерът край Царево е един от тези четири контейнери. Като една от възможни версии бе, че може да е свръзан с потъналия контейнеровоз "Contship Jet". 

Плавателният съд, който плаваше под либерийски флаг, потъна на 28 октомври, след като беше поразен от три морски безпилотни дрона край нос Калиакра. Според информация от институциите част от товарите на кораба включват битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и течности, както и други опасни вещества.

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