146 Снимка: Община Бургас

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Музеят на невъзможното в Бургас посреща посетителите си в навечерието на Коледа с обновена експозиция и нови интерактивни инсталации, които съчетават наука, изкуство, технологии и въображение. Сред новостите са коледната композиция "Невъзможният чифлик", инсталацията "Звукът на допира" и специална зала с неонови скулптури.

Специално за празниците е създадена мащабната инсталация "Невъзможният чифлик", в която традиционният български бит се преплита с оптичните илюзии. За изграждането ѝ са използвани автентични материали, включително бали с истинско сено, които внасят усещане за селски уют в сърцето на града.

Снимка: Община Бургас

Композицията е замислена като пространство за необичайни коледни снимки и семейни преживявания. От музея канят бургазлии и гостите на града да посетят инсталацията и да се потопят в различна празнична атмосфера.

Друга нова атракция е интерактивната инсталация "Звукът на допира". При нея двама души могат да създават звуци чрез физически контакт помежду си. Достатъчно е да докоснат ръцете си, за да се превърнат в част от своеобразен музикален инструмент.

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Снимка: Община Бургас

Инсталацията показва по достъпен и забавен начин как технологиите могат да превърнат обикновен човешки жест в музикално преживяване. Освен научния и интерактивния елемент тя носи и послание за близостта и общуването между хората.

Музеят открива и изцяло нова зала, посветена на неоновото изкуство. В нея светлината се превръща в основен художествен материал, а неоновите скулптури създават визуален свят от цветове и форми, които провокират възприятията и въображението.

Снимка: Община Бургас

С новите пространства музеят разширява своята експозиция и съчетава оптичните илюзии и научните експерименти със съвременното изкуство. Идеята е посетителите да не бъдат само наблюдатели, а да участват активно в преживяванията.

Дори хората, които вече са посещавали Музея на невъзможното, имат повод да се върнат и да открият новите му инсталации.

Музеят се намира в центъра на Бургас, на ул. "Лермонтов" №7. През празничния сезон той кани малки и големи да съчетаят забавлението с любопитството и да създадат свои коледни спомени сред илюзии, светлина и необичайни преживявания.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.