За Бургас и региона е чест и привилегия именно от тук да започне националната кампания за въвеждане на еврото, заяви кметът на общината Димитър Николов по време на официалното откриване на инициативата в Международния конгресен център в крайморския град, предаде БТА. Той подчерта, че Бургаски регион има важна роля в националната икономика, тъй като около 70 на сто от летните туристически продукти се развиват в областта.

"Голяма част от туристите, които посещават региона, идват от държави, където отдавна е въведена единната европейска валута. Това ни поставя една крачка напред в работата с еврото, но предстоят детайли и специфики, които е важно да бъдат разяснени", каза той.

"Алфа рисърч": 71% от българите се тревожат от спекула с преминаването към еврото
Виж още "Алфа рисърч": 71% от българите се тревожат от спекула с преминаването към еврото

Кметът на Бургас изрази увереност, че дискусиите в рамките на форума ще бъдат полезни както за местната власт, така и за гражданите. По думите му силното присъствие на представители на Министерския съвет показва сериозността и личния ангажимент на правителството към процеса.

"Въпросите ще бъдат разнообразни - включително от социалната и здравната сфера. Но съм убеден, че днес ще получим отговори на всички тях и че държавата и местната власт заедно ще се справят с този преход", подчерта Николов.

ИЗБРАНО
Oще на старта на "Ергенът: Любов в рая“ първите флиртове вече са факт Лайф
Oще на старта на "Ергенът: Любов в рая“ първите флиртове вече са факт
10293
Казийски за завръщането в България след 20 години: Надъхан съм Корнер
Казийски за завръщането в България след 20 години: Надъхан съм
2323
Нестле уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с пряко подчинена Бизнес
Нестле уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с пряко подчинена
13160
Microsoft отключи възпроизвеждането на YouTube във фонов режим и блокира рекламите на Android IT
Microsoft отключи възпроизвеждането на YouTube във фонов режим и блокира рекламите на Android
1115
Разкопките на Антична Бонония разкриха останки от различни епохи Impressio
Разкопките на Антична Бонония разкриха останки от различни епохи
2858
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна URBN
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна
4990
Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета Trip
Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета
3796
Три лесни десерта с пъпеш Вкусотии
Три лесни десерта с пъпеш
1096
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен? Zodiac
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен?
341