70 на сто от летните туристически продукти се развиват в областта, посочи Димитър Николов

152 Снимка: БТА

За Бургас и региона е чест и привилегия именно от тук да започне националната кампания за въвеждане на еврото, заяви кметът на общината Димитър Николов по време на официалното откриване на инициативата в Международния конгресен център в крайморския град, предаде БТА. Той подчерта, че Бургаски регион има важна роля в националната икономика, тъй като около 70 на сто от летните туристически продукти се развиват в областта.

"Голяма част от туристите, които посещават региона, идват от държави, където отдавна е въведена единната европейска валута. Това ни поставя една крачка напред в работата с еврото, но предстоят детайли и специфики, които е важно да бъдат разяснени", каза той.

Кметът на Бургас изрази увереност, че дискусиите в рамките на форума ще бъдат полезни както за местната власт, така и за гражданите. По думите му силното присъствие на представители на Министерския съвет показва сериозността и личния ангажимент на правителството към процеса.

"Въпросите ще бъдат разнообразни - включително от социалната и здравната сфера. Но съм убеден, че днес ще получим отговори на всички тях и че държавата и местната власт заедно ще се справят с този преход", подчерта Николов.

