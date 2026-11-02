Разликата между двамата кандидати нарасна от 10 000 на над 28 000 гласа, а подкрепата за Йотова достигна близо 63% – повече от тази във Варненско и средната за страната

159 Снимка: БТА

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентския балотаж в Бургаска област с 62,75% от гласовете срещу 34,02% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Преднината на Йотова достига 28 221 гласа, след като на първия тур тя водеше с 10 042 гласа. Така разликата между двете кандидатпрезидентски двойки нараства близо 2,8 пъти. Това показва сравнението на резултатите на Централната избирателна комисия (ЦИК) от двата тура на президентските избори.

При 100% обработени секционни протоколи от балотажа на 1 ноември за Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 61 628 избиратели, или 62,75% от действителните гласове в Бургаска област. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 33 407 гласа, или 34,02%.

Разликата между двете двойки е 28 221 гласа в полза на Йотова, или 28,73 процентни пункта.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 3173 избиратели, което представлява 3,23% от действителните гласове.

Избирателната активност в Бургаска област на балотажа достига 26,72% към 20:00 часа, според информацията на Районната избирателна комисия. Правото си на глас са упражнили 97 045 души от общо 363 168 избиратели.

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Най-висока активност е отчетена в община Царево - 36,47%, следвана от Созопол с 33,58%, Несебър с 30,96% и Бургас с 30,29%. Над 30% е активността и в Малко Търново. В Приморско са гласували 28,31% от избирателите, в Средец и Поморие - около 23,5%, в Карнобат - 22,45%, а в Камено - 20,67%. Най-ниска е активността в Руен - малко над 16%, следвана от Айтос с 16,85% и Сунгурларе с 19,24%.

Резултатите от двата тура показват, че Илияна Йотова не само запазва първото си място в Бургаска област, но и значително увеличава преднината си пред Андрей Гюров.

Как се промени вотът между двата тура

На първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври, Илияна Йотова и Кирил Вълчев събраха 31 071 гласа, или 38,54%. Андрей Гюров и Георги Кандев получиха 21 029 гласа, или 26,08%. Тогава преднината на Йотова беше 10 042 гласа, или 12,45 процентни пункта.

Седмица по-късно разликата нарасна до 28 221 гласа, което означава, че Йотова е увеличила преднината си с 18 179 гласа.

Между двата тура подкрепата за Йотова нараства с 30 557 гласа, докато Гюров прибавя 12 378 гласа към резултата си. Така увеличението в броя на гласовете за Йотова е близо два пъти и половина по-голямо от това за нейния опонент.

В сравнение с националните резултати към сутринта на 2 ноември, при които Йотова получава около 57,6%, подкрепата за нея в Бургаска област е с приблизително 5 процентни пункта по-висока. Тя е по-висока и спрямо вота във Варна и Пловдив.

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