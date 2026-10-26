Подкрепата за победителят е с близо 50% по-голяма като брой гласове от тази за втория

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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава най-много гласове в Бургаския избирателен район на първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври. При 100% обработени протоколи Йотова и Вълчев събират 38,54% от вота, докато Андрей Гюров и Георги Кандев остават втори с 26,08%, показват публикуваните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК).

За Йотова и Вълчев са гласували 31 071 избиратели, а за Гюров и Кандев - 21 029 души. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 10 042 гласа, или 12,46 процентни пункта.

На трето място се нареждат кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10 318 гласа, равняващи се на 12,80% от вота. Те изостават от втората двойка с 10 711 гласа.

Четвъртата позиция е за Радостин Василев и Красимир Манов от МЕЧ, които получават 3996 гласа, или 4,96%. След тях са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от "Величие" с 3169 гласа (3,93%) и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2209 гласа (2,74%).

Възможността "Не подкрепям никого" са избрали 3991 избиратели, или 4,95% от отчетения вот. Броят им е почти равен на подкрепата за четвъртата кандидатпрезидентска двойка, като разликата е едва пет гласа.

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Снимка: БТА

Резултатите показват, че първите две кандидатпрезидентски двойки събират общо 64,62% от отчетените гласове в Бургаския избирателен район. Подкрепата за Йотова и Вълчев е с близо 50% по-голяма като брой гласове от тази за Гюров и Кандев.

Победата на Йотова в Бургас е част от по-широката картина на първия тур, при който тя получава най-много гласове в повечето области на страната. Гюров води в София и Пловдив, както и сред гласувалите българи в чужбина.

На национално ниво двамата остават основните претенденти за президентския пост. Тъй като нито една от кандидатпрезидентските двойки не получава необходимата подкрепа за победа още на първия тур, предстои балотаж на 1 ноември между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.