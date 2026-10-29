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Двама са задържани при
, проведена в Свети Влас и курорта "Слънчев бряг". специализирана полицейска операция
В Свети Влас е задържана 25-годишна жена, в чийто дом е открита
, а 39-годишен мъж е задържан в Слънчев бряг заради открити различни наркотични вещества в апартамента, който обитава, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предава БТА. марихуана
Операцията е проведена от служители на отдел "Криминална полиция" - Бургас и Районното управление в Несебър.
При претърсването на жилището на ул. "Черноморска" в Свети Влас са иззети около 27 грама марихуана.
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При проверка на втория адрес, в сграда до спирка "Какао" срещу хотел "Белвю" в Слънчев бряг, са открити
, марихуана, амфетамин. Мъжът е от Сливен, криминално проявен и осъждан. метамфетамин
Двамата са задържани за срок до 24 часа.
По случаите са образувани бързи производства.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.