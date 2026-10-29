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Двама са задържани при специализирана полицейска операция, проведена в Свети Влас и курорта "Слънчев бряг".

В Свети Влас е задържана 25-годишна жена, в чийто дом е открита марихуана, а 39-годишен мъж е задържан в Слънчев бряг заради открити различни наркотични вещества в апартамента, който обитава, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предава БТА.

Операцията е проведена от служители на отдел "Криминална полиция" - Бургас и Районното управление в Несебър.

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При претърсването на жилището на ул. "Черноморска" в Свети Влас са иззети около 27 грама марихуана.

При проверка на втория адрес, в сграда до спирка "Какао" срещу хотел "Белвю" в Слънчев бряг, са открити метамфетамин, марихуана, амфетамин. Мъжът е от Сливен, криминално проявен и осъждан.

Двамата са задържани за срок до 24 часа.

По случаите са образувани бързи производства.

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