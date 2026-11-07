Появата им идва дни след като корабни контейнери бяха открити по Южното Черноморие

19228 Снимка: Фейсбук групата "Синеморец и приятели"

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Необичайна гледка изненада посетителите на плажа в Синеморец, където десетки чували с червен пипер са изплували на брега.

Случаят е станал този следобед. Целият плаж е осеян с чували, пълни с подправката, предаде "Нова телевизия".

Снимки и публикации от необичайната находка бързо се разпространиха в социалните мрежи. На тях се вижда, че цялата плажна ивица е осеяна с бели чували. На част от тях се вижда частично запазен етикет с надпис "Sweet Paprika" (сладък червен пипер).

От маркировката става ясно, че чувалът е бил предназначен за съхранение и транспортиране на 25 килограма продукт. Според опаковката производител на подправката е Украйна.

Към този момент няма официална информация за точния произход или съдържание на чувалите.

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Снимка: Фейсбук групата "Синеморец и приятели"

През последните дни по Южното Черноморие бяха открити и няколко корабни контейнера, за които се предполага, че са част от товара на потъналия край Шабла контейнеровоз "Contship Jet".

Снимка: Скрийншот

На 3 ноември контейнер-цистерна достигнал скалите в местността "Корабите" край Синеморец. Друг контейнер е беше забелязан на около километър от сушата, а трети заседна край плаж Арапя и къмпинг "Оазис".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.