Десетки чували с червен пипер изплуваха на плажа в Синеморец (видео)
Появата им идва дни след като корабни контейнери бяха открити по Южното Черноморие
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Необичайна гледка изненада посетителите на плажа в Синеморец, където десетки чували с червен пипер са изплували на брега.
Черно море под прицел
Случаят е станал този следобед. Целият плаж е осеян с чували, пълни с подправката, предаде "Нова телевизия".
Снимки и публикации от необичайната находка бързо се разпространиха в социалните мрежи. На тях се вижда, че цялата плажна ивица е осеяна с бели чували. На част от тях се вижда частично запазен етикет с надпис "Sweet Paprika" (сладък червен пипер).
От маркировката става ясно, че чувалът е бил предназначен за съхранение и транспортиране на 25 килограма продукт. Според опаковката производител на подправката е Украйна.
Към този момент няма официална информация за точния произход или съдържание на чувалите.
През последните дни по Южното Черноморие бяха открити и няколко корабни контейнера, за които се предполага, че са част от товара на потъналия край Шабла контейнеровоз "Contship Jet".
На 3 ноември контейнер-цистерна достигнал скалите в местността "Корабите" край Синеморец. Друг контейнер е беше забелязан на около километър от сушата, а трети заседна край плаж Арапя и къмпинг "Оазис".