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Бургаското общинско дружество "Бургаски пазари" ЕООД предлага да отдаде под наем за срок от 10 години търговски обект с площ 2106 кв. метра, намиращ се в сградата на бившия районен универсален магазин (РУМ) "Краснодар" в широкия център на областния град. Началната месечна наемна цена е 4050 евро без ДДС, е записано в докладна записка, внесена за разглеждане от Общинския съвет.

За отдаването на имота се предлага да бъде организиран публичен търг с явно наддаване. Стъпката за наддаване е определена на 405 евро, а депозитът за участие е 12 150 евро, посочва в предложението си управителят на общинското дружество Донка Христова. Обектът се намира на втория етаж на сградата на ул. "Цар Калоян" и е предназначен за търговска дейност. По информация на общинското дружество помещението е свободно, но се нуждае от ремонт и адаптиране за бъдещото му използване. Всички разходи за ремонтните дейности, адаптацията и текущата поддръжка ще бъдат за сметка на бъдещия наемател. Те няма да подлежат на приспадане от наемната цена или на възстановяване от страна на "Бургаски пазари".

Предвижда се наемателят да бъде освободен от плащането на месечен наем за срок до шест месеца след сключването на договора, докато извършва строително-монтажните работи. През този период той ще продължи да заплаща разходите, свързани с ползването на имота, се посочва в докладната на Христова.

Бившият РУМ "Краснодар" е едно от познатите търговски средища в Бургас. Магазинът е свързан с развитието на градската търговия и с периода, в който районните универсални магазини бяха важна част от търговската мрежа на големите български градове. Открит е през 1978 година като първия подобен магазин в Бургас. Към момента е част от капитала на "Бургаски пазари" ЕООД.

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