Вследствие на лошото време съдът е отнесeн на юг от района на инцидента и към момента лежи на дрейф източно от Приморско

1654 Снимка: Скрийншот от Фейсбук на Мaritime

Чуйте статията:

Операцията по овладяване и буксировка на дрейфуващия кораб "Челси-3" (Chelsea-3) е временно прекратена със заповед на капитана на пристанище Бургас заради рязко влошаване на хидрометеорологичните условия и силно морско вълнение, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Около 13:00 часа специализираният влекач "Алиот" е достигнал до кораба. Извършен е оглед за прехвърляне на аварийна група на борда, но метеорологичните условия не са позволили това, посочиха от ведомството.

Влекачът "Алиот" и катерът "Спасител 2" на Изпълнителна агенция "Морска администрация" са отплавали тази сутрин към района, за да овладеят кораба, да осигурят буксировка и да го отведат към пристанище Бургас, където да бъде извършен подробен технически оглед.

По-рано днес транспортното министерство съобщи, че корабът е навлязъл в 12-милната зона източно от Приморско.

Според информация на BurgasMedia влекачът "Алиот" е достигнал района на дрейфуващия "Челси 3" около 12:40 ч., но не е започнал буксирането. Вместо това е обърнал курс към Бургас със скорост около 6-7 възела. Изданието съобщава още, че корабът продължава да се движи на юг и югоизток и се намира на приблизително 50 километра от турските териториални води. При запазване на сегашния дрейф е възможно да ги достигне в следващите две денонощия.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Първи снимки показват CHELSEA 3 от района на Приморско. От тях става видима и пробойна в борда на плавателния съд, съобщи "Мaritime". Наблюдението над плавателния съд продължава, като при подобряване на условията операцията по затеглянето му до Бургас за подробен оглед може да бъде възобновена.

Построеният през 2006 г. кораб "Челси 3", плаващ под малтийски флаг, беше поразен от дронове в ранните часове на 13 октомври в морската зона източно от град Бяла. Корабът е пътувал без товар от турското пристанище Гиресун към молдовското пристанище Джурджулещ. Плавателният съд е отплавал от Гиресун на 10 октомври около 8 часа сутринта. Дължината му е близо 137 метра, а ширината - почти 17 метра. Корабът е украинска собственост, но плава под флага на Малта

Всички 15 моряци от екипажа, сред които украински и азербайджански граждани, бяха спасени от българските власти. Те бяха транспортирани до Варна с кораб на "Гранична полиция". Петима от моряците имаха нужда от медицинска помощ за леки наранявания. "Челси 3" остана без екипаж.

Премиерът Румен Радев заяви от Брюксел днес, че очаква корабът да бъде изтеглен до Бургас, където да бъде извършен подробен оглед за установяване на причините за атаката. "Там ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме кораба и да намерим някакви останки. Иначе имаме хипотеза", заяви Радев.

Междувременно Украйна благодари на България за успешната спасителна операция. В публикация в социалната мрежа X украинският външен министър Андрий Сибиха изрази признателност за оказаната помощ на украинските моряци от борда на "Челси 3".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.