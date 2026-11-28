До събота привечер 274-метровият танкер бе закотвен в Бургаския залив, но вълнението, достигащо 7 бала, го откъсна от котвената стоянка

1054 Снимка: Булфото

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Петролният танкер "Кайрос" (KAIROS), който от декември миналата година е закотвен в Бургаския залив, скъса котва тази вечер заради бурното море и в момента дрейфува свободно в посока Созопол, съобщиха БНТ и местният сайт "Флагман".

Вълнението на морето днес на моменти достига 7 бала.

Предприети са всички възможни мерки за овладяване на ситуацията, но тежките метеорологични условия на този етап възпрепятстват намесата по море. Движението на огромния танкер се следи непрекъснато от компетентните служби. Към момента корабът продължава да дрейфува в посока Созопол.

274-метровият танкер, свързван с руския сенчест флот, бе атакуван на 28 ноември 2025 г. в Черно море. След нападението на борда избухна пожар, а корабът загуби способността си да се придвижва самостоятелно.

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На 5 декември миналата година повреденият танкер се оказа в български териториални води край Ахтопол, след като бе буквално забутан от турски влекач.

Българските власти тогава проведоха операция по спасяването на десетчленния екипаж, а на 15 декември м.г. три влекача изтеглиха плавателния съд в Бургаския залив. "Кайрос" остана на котва там близо година и до момента почти не се говореше за него.

След разпореждане от Областна администрация Бургас преди няколко седмици бе направен контролен водолазен оглед на корпуса и котвената система и не бяха установени течове на горива и масла. Проверката бе извършена именно във връзка с предстоящия зимен сезон.

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