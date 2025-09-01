Бургаски митничари задържаха 30 000 "маркови" дъвки от Китай, които се оказали менте на запазена марка, съобщиха от Агенция "Митници".

Стоката е открита при проверка на морски контейнер със захарни изделия, внос от Китай за България, селектиран за щателна митническа проверка след извършен анализ на риска от служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване". Сред декларираните стоки намерили 30 000 пакетчета с по пет индивидуално опаковани дъвки с обозначения на защитена словна и фигуративна марка.

Артикулите са иззети за нарушени права върху интелектуалната собственост.

"Марковите" захарни изделия са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая е уведомен притежателят на защитената марка, който е потвърдил, че дъвките не са оригинални и са произведени в нарушение на неговите права.

От началото на годината митническите служители от ТД Митница Бургас са задържали над 950 000 артикули за нарушени права върху интелектуалната собственост, както и 22 тона прах за пране. Сред задържаните "маркови" стоки преобладават текстилни изделия, обувки, чанти, парфюми. Те са иззети при извършените митнически проверки на сухопътните и морски митнически пунктове на територията на Митница Бургас в съответствие с Регламент (ЕС) №608/2013 и в защита на потребителите от фалшиви и некачествени "маркови" стоки.

