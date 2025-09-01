Бургаски митничари хванаха 30 000 пакетчета китайски дъвки менте
Иззети са за нарушени права върху интелектуалната собственост
Бургаски митничари задържаха 30 000 "маркови" дъвки от Китай, които се оказали менте на запазена марка, съобщиха от Агенция "Митници".
Стоката е открита при проверка на морски контейнер със захарни изделия, внос от Китай за България, селектиран за щателна митническа проверка след извършен анализ на риска от служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване". Сред декларираните стоки намерили 30 000 пакетчета с по пет индивидуално опаковани дъвки с обозначения на защитена словна и фигуративна марка.
Артикулите са иззети за нарушени права върху интелектуалната собственост.
"Марковите" захарни изделия са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая е уведомен притежателят на защитената марка, който е потвърдил, че дъвките не са оригинални и са произведени в нарушение на неговите права.
От началото на годината митническите служители от ТД Митница Бургас са задържали над 950 000 артикули за нарушени права върху интелектуалната собственост, както и 22 тона прах за пране. Сред задържаните "маркови" стоки преобладават текстилни изделия, обувки, чанти, парфюми. Те са иззети при извършените митнически проверки на сухопътните и морски митнически пунктове на територията на Митница Бургас в съответствие с Регламент (ЕС) №608/2013 и в защита на потребителите от фалшиви и некачествени "маркови" стоки.