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Чуйте статията:
Община Бургас предупреждава за появата на подвеждащи оферти и неофициални предложения за продажба на билети за песенния конкурс
, на който морският град ще бъде домакин през май следващата година. "Евровизия 2027"
От общинската администрация призовават желаещите да посетят музикалното събитие да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на оферти от непроверени източници. Покупката на билети през неофициални платформи крие риск от финансови злоупотреби и придобиване на невалидни билети, предупреждават от администрацията.
Официалната продажба на билетите се очаква да започне през януари 2027 г. Информация за условията и каналите за покупка ще бъде публикувана на официалната страница на конкурса.
Почитателите на
могат предварително да се регистрират в безплатна официална платформа. "Евровизия"
Денят в няколко минути
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Бургас ще бъде домакин на 71-вото издание на песенния конкурс през май 2027 г. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се състои на 15 май в зала
. "Арена Бургас"
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.