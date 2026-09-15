В по-труднодостъпните райони почистването се извършва ръчно от лица, лишени от свобода

40 Снимка: БТА

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Близо 40 километра речни корита, дерета и отводнителни канали в най-критичните участъци на община Бургас вече са почистени със специализирана техника, съобщиха от общинската администрация, предава БТА.

Дейностите са насочени към увеличаване и поддържане на хидравличната проводимост на водните течения, с цел предотвратяване на наводнения и тежки инциденти при проливни дъждове.

В по-труднодостъпните райони почистването се извършва ръчно от лица, лишени от свобода. Сред почистените участъци са "Северно дере" в квартал "Лозово", участък от река Маринка във вилно образувание "Черниците", както и река Отманлийска от хижа "Странджа".

Почистено е и Изгревското дере, преминаващо през района на "Пети километър", както и отводнителен канал след хидросъоръжението на "СОМАТ" в участъка от саваците към езеро Вая. Дейности са извършени и в квартал "Рудник", където е почистено речното корито на река Дермен дере от вилно селище "Юртлука" в посока към гробищния парк.

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Ръчно са почистени дерета и речни корита в селата Брястовец, Драганово, Изворище, Миролюбово, кварталите "Черно море", "Рудник", "Банево", "Сарафово" и "Ветрен".

От Общината посочиха, че почистването продължава по график и се очаква да приключи до края на ноември тази година.

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