Без книжка, дрогиран и на мотор с прекратена регистрация: 31-годишен в гонка с полицията в Оризаре
Тестът му за наркотици отчел положителна проба за амфетамин и метамфетамин, у него е открит и близо грам метамфетамин
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31-годишен мъж от несебърското село Оризаре е задържан след опит да избяга от полицейска проверка.
Войната по пътищата
Униформените забелязали мотоциклет без регистрационна табела, управляван от мъж без каска. При подаден сигнал за спиране той не се подчинил и навлязъл в черен път, където загубил контрол над мотора и паднал. Опитал да избяга пеша, но бил задържан.
Проверката установила, че мъжът е криминално проявен, няма шофьорска книжка, а регистрацията на мотоциклета е прекратена. Тестът му за наркотици отчел положителна проба за амфетамин и метамфетамин. У него е открит и близо грам метамфетамин, съобщи БНТ.
Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
През изминалото денонощие в страната са регистрирани 15 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 17 души са ранени, съобщиха от МВР.
В София са станали две тежки и 23 леки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени двама души.
От началото на годината са загинали общо 447 участници в движението по пътищата. Това са с 54 повече в сравнение със същия период на 2025 г.