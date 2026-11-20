Кметът Жельо Вардунски лично водеше церемонията, като попита всеки от съпрузите дали и днес, след 50 години съвместен живот, би избрал отново човека до себе си

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Осем семейни двойки от община Камено преживяха отново един от най-вълнуващите моменти в живота си - своя сватбен ден. Половин век след като за първи път са си казали заветното "да", съпрузите подновиха брачните си обети на тържествена церемония, изпълнена с емоции, усмивки и мили спомени.

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Този път до тях бяха не само хората, с които са споделили десетилетия от живота си, но и техните деца, внуци и правнуци, станали свидетели на символичното препотвърждаване на любовта им.

Снимка: Фейсбук на Община Камено

Кметът на община Камено Жельо Вардунски лично водеше церемонията, като попита всеки от съпрузите дали и днес, след 50 години съвместен живот, би избрал отново човека до себе си. Отговорите бяха категорични - осемте двойки отново заявиха желанието си да продължат житейския си път заедно.

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След подновяването на обетите златните младоженци положиха подписите си върху специалните свидетелства за златна сватба и вдигнаха наздравица с пенливо вино. Не липсваше и традиционното "Горчиво!", на което съпрузите отвърнаха с целувки под аплодисментите на близките си. Усмивки предизвика и закачливият въпрос кой ще командва вкъщи през следващите 50 години.

Снимка: Фейсбук на Община Камено

"Преди петдесет години сте си казали "да", без да знаете какво ви предстои. Днес го казвате отново, след като сте видели колко радост може да побере един брак и колко опора може да даде в труден ден. Радвам се, че децата, внуците и правнуците ви са тук, за да чуят това ваше "да"", обърна се към семействата кметът Жельо Вардунски.

Снимка: Фейсбук на Община Камено

Празникът се организира за трета поредна година по инициатива на кмета на Камено. Церемонията се превръща в традиция, която отдава признание на семействата, съхранили брака си в продължение на половин век, и дава възможност на няколко поколения да споделят заедно този специален момент.

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