4 контейнера дрейфуват край Бургас, отправиха предупреждение към мореплавателите
Възможно е те да са от потъналия CONTSHIP JET
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Корабни контейнери свободно дрейфуват източно от Бургаския залив. Те най-вероятно са от потъналия след удар от дрон CONTSHIP JET.
Черно море под прицел
В официална информация на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", публикувана в системата за управление на корабния трафик, контейнерите са установени тази сутрин в 10.55 часа българско време.
В съобщението се посочва, че те дрейфуват в морето, като представляват потенциална опасност за корабоплаването. Към мореплавателите е отправено предупреждение да преминават през района с повишено внимание и на безопасно разстояние.
Засега е ясно и точното им местоположение, допълва БНТ. Няма и информация откъде са паднали контейнерите и какъв товар има в тях. Възможно е те да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз CONTSHIP JET.
Според институциите в част от контейнерите на потъналия кораб има "битова химия, литийно-йонни батерии, запалими газове и течности и други опасни вещества".
На 29 октомври Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство за нападението с надводни дронове над моторния кораб, плаващ под либерийски флаг.
Инцидентът стана в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, а сигналът за него е изпратен в столичното обвинение от Регионална служба "Военна полиция"-Варна. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс на Република България, третиращ нарушаването на правилата на международното право за водене на война.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 29.10.2026 г. на наблюдаващ прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София за престъпление по чл.415, ал.1 от Наказателния кодекс за това, че през октомври 2026 г. в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, в нарушение на правилата на международното право за водене на война, уредени в параграф 67, параграф 41 и параграф 42 от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море, е заповядано да бъдат използвани непозволени начини за водене на война - нападение с дрон над моторен кораб CONTSHIP JET, плаващ под флага на неутрална държава Либерия и намиращите се на борда екипаж и товар.