Възможно е те да са от потъналия CONTSHIP JET

331 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Корабни контейнери свободно дрейфуват източно от Бургаския залив. Те най-вероятно са от потъналия след удар от дрон CONTSHIP JET.

В официална информация на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", публикувана в системата за управление на корабния трафик, контейнерите са установени тази сутрин в 10.55 часа българско време.

В съобщението се посочва, че те дрейфуват в морето, като представляват потенциална опасност за корабоплаването. Към мореплавателите е отправено предупреждение да преминават през района с повишено внимание и на безопасно разстояние.

Засега е ясно и точното им местоположение, допълва БНТ. Няма и информация откъде са паднали контейнерите и какъв товар има в тях. Възможно е те да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз CONTSHIP JET.

Според институциите в част от контейнерите на потъналия кораб има "битова химия, литийно-йонни батерии, запалими газове и течности и други опасни вещества".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

На 29 октомври Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство за нападението с надводни дронове над моторния кораб, плаващ под либерийски флаг.

Инцидентът стана в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, а сигналът за него е изпратен в столичното обвинение от Регионална служба "Военна полиция"-Варна. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс на Република България, третиращ нарушаването на правилата на международното право за водене на война.

Досъдебното производство е образувано с постановление от 29.10.2026 г. на наблюдаващ прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София за престъпление по чл.415, ал.1 от Наказателния кодекс за това, че през октомври 2026 г. в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, в нарушение на правилата на международното право за водене на война, уредени в параграф 67, параграф 41 и параграф 42 от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море, е заповядано да бъдат използвани непозволени начини за водене на война - нападение с дрон над моторен кораб CONTSHIP JET, плаващ под флага на неутрална държава Либерия и намиращите се на борда екипаж и товар.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.