14-годишно е с комоцио, блъснато от шофьорка на пешеходна пътека в Бургас
69-годишната водачка е ударила пресичащия тийнейджър на бул. "Стефан Стамболов"
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14-годишно дете е в болница, след като бе блъснато на пешеходна пътека, съобщиха от полицията.
Войната по пътищата
Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, около 19:30 ч., в района на бл. 118 на бул. "Стефан Стамболов".
69-годишна бургазлийка е отнела предимството на пресичащото дете и го блъснала. Вследствие на инцидента то е с комоцио. Настанено за наблюдение в УМБАЛ - Бургас.
Преди ден при друг подобен инцидент, но в Горна Оряховица, беше блъснато 10-годишно момче, отново на "зебра".
Данните на МВР сочат, че при катастрофи през последното денонощие е загинал един човек, а 11 други са ранени при 10 пътнотранспортни произшествия в страната, съобщава на сайта си вътрешното министерство.
В София са станали една тежка и 16 леки пътнотранспортни произшествия, един човек е ранен.
От началото на месеца произшествията са 62, при които има четирима загинали и 78 ранени. От началото на годината пътните инциденти са 5836, при които загиналите са 418, а ранените - 7228.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат с 39-има повече загинали участници тази година.