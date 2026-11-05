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14-годишно дете е в болница, след като бе блъснато на пешеходна пътека, съобщиха от полицията.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, около 19:30 ч., в района на бл. 118 на бул. "Стефан Стамболов".

69-годишна бургазлийка е отнела предимството на пресичащото дете и го блъснала. Вследствие на инцидента то е с комоцио. Настанено за наблюдение в УМБАЛ - Бургас.

Преди ден при друг подобен инцидент, но в Горна Оряховица, беше блъснато 10-годишно момче, отново на "зебра".

Данните на МВР сочат, че при катастрофи през последното денонощие е загинал един човек, а 11 други са ранени при 10 пътнотранспортни произшествия в страната, съобщава на сайта си вътрешното министерство.

В София са станали една тежка и 16 леки пътнотранспортни произшествия, един човек е ранен.

10-годишно момче е в болница, блъснато на пешеходна пътека в Горна Оряховица
Виж още 10-годишно момче е в болница, блъснато на пешеходна пътека в Горна Оряховица

От началото на месеца произшествията са 62, при които има четирима загинали и 78 ранени. От началото на годината пътните инциденти са 5836, при които загиналите са 418, а ранените - 7228.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат с 39-има повече загинали участници тази година.

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