Момче на около 10 години е блъснало пешеходка в несебърския квартал "Чайка" и е избягало, съобщи БНР.
Инцидентът е станал в района между хотелите "Вела" и "Андромеда", докато детето се е движело с велосипед от Несебър към Свети Влас. Пострадалата 51-годишна украинска гражданка с временна закрила е с фрактура на ръката и е настанена в отделение "Ортопедия" на болница "Сърце и мозък" в Бургас, без опасност за живота.
При друг случай служители на Второ Районно управление - Бургас са установили извършителя на кражба на велосипед на стойност 645 евро. Превозното средство е било отнето от междуетажна площадка в бл. 119 в комплекс "Славейков" на 6 ноември. Авторът на деянието е 33-годишен криминално проявен бургазлия, който е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатия велосипед. Работата по случая продължава.