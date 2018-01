Британска компания пусна застраховка по GPS-данни

Красимир Тодоров





Британската компания Revolut направи нещата при сключването на пътническа застраховка при пътуване зад граница много лесни.

Тя пусна на пазара продукт Pay Per Day, базиран на данните от GPS-координатите на телефона на клиента. Така се установява със сигурност, че сте в чужбина и получавате исканата пътническа застраховка.



Клиентите избягват досадни и изискващи време действия, необходими за получаване на тази застраховка по стандартния начин. Използването на локацията на клиента пък прави застраховката автоматично валидна, щом пресечете границата.



На практика това означава, че от момента, в който излезете от самолета, ще имате гарантирани медицински услуги и зъболечение, пише The Next Web. Това решава проблемите на хора, които по традиция оставям сключването на пътническа застраховка за последната минута.



Както подсказва името, с Pay-per-Day, застрахователните полици се таксуват от деня, в който сте преминали границата, което означава, че не е нужно да плащате за повече покритие, отколкото действително се нуждаете.



Покритието може да струва 1 паунд (около 1,25 щ.д.) на ден и има годишна горна граница, така че в крайна сметка не плащате повече, отколкото бихте платили със средна годишна застраховка за пътуване. Има и гратисен период.



Ако не искате покритие, но сте забравили да изключите Pay-per-Day на телефона си, имате до осем часа, за да отмените плащанията.



Това е много удобно за Европа, тъй като в ЕС политиките на застрахователите не се отнасят до определена страна, а за територията на целия съюз. Така че, ако пътувате Париж до Амстердам с влак, компанията няма да ви таксува за всяка държава, която посещавате, макар и накратко.



Същото важи и за Северна Америка. Ако сте на почивка в Щатите и предприемете еднодневно пътуване до Канада, вашето покритие ще продължи да е в сила. Според хората от британската компания, целта им е била да създадат вид застраховка, която използва технология, за да помогнат на всички свои клиенти и то на най-добра цена и без излишни плащания.