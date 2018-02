Откриха главната причина за появата на рак

Красимир Тодоров

Учени от университета в Дънди в Шотландия са стигнали до извода, че главната причина за появата на рак е стареещата имунна система.

Резултатите от тези проучвания са публикувани в научното списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Вероятността да се развият злокачествени образувания се увеличава с възрастта.



Това е така, защото с течение на годините в ДНК се появяват дефекти, които могат да предизвикат промяна на клетъчно ниво. Смята се, че за да се появи рак, са необходими 5-6 мутации. Учените са анализирали 2 милиона случаи на рак сред хора на възраст от 18 до 70 години.



На база на наблюденията си са изчислили възможността за поява на ракови клетки на 100 вида злокачествени тумори. Те са установили още, че основна причина за стареенето на човешкия организъм е дисфункцията на ендокринната жлеза тимус.



С увеличаването на човешката възраст за всеки 16 години тимусът намалява по размер, което води до спад в производството на лимфоцити, които разпознават и унищожават туморните клетки. Стимулирането на дейността на тимусната жлеза, според учените, ще бъде ефективен начин за предотвратяване на рака.